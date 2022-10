Mette a segno diversi furti sull'intercity Torino-Lecce: individuata ed arrestata

Avrebbe compiuto diversi furti sul treno a bordo del quale viaggiava, ma è stata scoperta e fermata con l'arresto avvenuto grazie all'intervento della polizia ferroviaria e la squadra volante di Pescara a seguito della chiamata al 113 fatta dal capotreno.

E' proprio alla stazione della città adriatica che la 44enne originaria del nord Italia è stata dunque prelevata dall'intercity Torino-Lecce. Diversi i furti che avrebbe messo a segno in più di una carrozza del convoglio secondo quanto riferito oggi dal questore Luigi Liguori. Con lei viaggiava un'altra persona risultata estranea ai fatti. La donna deve ora rispondere di rapina aggravata.

Si tratta del secondo intervento congiunto delle forze di polizia condotto stanotte. Il primo riguarda una violenta rapina consumatasi in via Lago di Capestrano. Di entrambi oggi in conferenza stampa ha parlato il questore Luigi Liguori con l'intenzione di mandare un messaggio alla cittadinanza sulla sicurezza in città e sulle attività svolte in coordinamento dall'ufficio di prevenzione della questura di Pescara.