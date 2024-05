Continui furti nei locali con i distributori automatici, il gestore è esasperato: "È sempre lo stesso autore"

Solo nell'ultimo mese sono diversi i furti subiti da alcuni locali di distributori automatici presenti a Pescara.

E a mettere a segno i colpi sarebbe sempre la stessa persona, un giovane originario di Chieti senza fissa dimora.

A essere presi di mira sono stati i punti vendita Shop24 di viale Bovio, via Roma e piazza Garibaldi.

Il malvivente, utilizzando un oggetto contundente, riesce a forzare il blocchetto dove sono contenute le monete e in varie occasioni è riuscito a portare via il denaro. Per questi reati è stato sia denunciato che arrestato, quando in piena notte è stato sorpreso in flagranza in viale Bovio.

Ma ogni volta il giovane è stato rimesso in libertà continuando a compiere furti. Il gestore dei distributori automatici è ormai esasperato perché oltre ai soldi sottratti ogni volta deve fare i conti con i danni subiti che ammontano anche a diverse centinaia di euro. Per questo motivo auspica pene più severe che vadano oltre il foglio di via.