Compie due furti in poche ore ma viene individuato e denunciato dalla polizia

Il giovane è stato sorpreso dopo un colpo vicino a una tabaccheria di viale Bovio, prima aveva rubato in un negozio di cosmetici

Aveva commesso due furti nel giro di poche ore a Pescara ieri pomeriggio, venerdì 2 aprile, ma è stato individuato dalla polizia.

In particolare, un equipaggio del reparto prevenzione crimine Abruzzo, ha notato un giovane di 23 anni di nazionalità marocchina e residente in Spagna, autore di un furto nei pressi di una tabaccheria in viale Bovio.

Il 23enne si era appropriato di uno zaino contenente attrezzi da lavoro che sono stati ritrovati e restituiti al proprietario.

Inoltre, gli stessi agenti hanno rinvenuto in un borsone che portava con sé dei prodotti di cosmetica che aveva rubato, sempre nel pomeriggio di ieri, in un altro punto della città. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per ricettazione e furto.