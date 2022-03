Furti a Spoltore, svaligiate due case in pieno giorno: portati via contanti e gioielli

Furto a Spoltore in una casa di via Ripoli che è stata svaligiata dai ladri.

Come riferisce SpoltoreNotizie, i malviventi hanno agito in pieno giorno dopo aver, evidentemente, studiato le abitudini dei proprietari.

A essere presi di mira sono stati due appartamenti in un condominio nel pomeriggio di ieri, sabato 19 marzo.

I ladri, dopo essere entrati nell’abitazione al piano terra passando da una finestra hanno rubato gioielli e denaro contante. Poi si sono spostati al piano superiore dove hanno letteralmente sradicato una cassaforte dal muro, con l’ausilio, molto probabilmente, di un martello pneumatico, devastando completamente una parte dell’abitazione. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i proprietari quando hanno fatto rientro in casa: hanno trovato armadi e cassetti aperti, vestiti buttati ovunque ma soprattutto gli ingenti danni subiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che si occupano delle indagini.