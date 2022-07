I ladri tornano a colpire case e ville di Colle Pizzuto e Colle Pineta (anche con i proprietari dentro)

Le zone di Colle Pizzuto e colle Pineta nella zona sud di Pescara prese nuovamente di mira dai ladri.

Sembra infatti che i malviventi siano tornati a porre la loro attenzione sulle due zone collinari.

E lo fanno anche se all'interno delle case ci sono i proprietari.

Sfruttano il fatto che, a causa del gran caldo, tante persone nelle ore serali lasciano le finestre aperte in tutta la casa per cercare di rinfrescarla.

L'ultima segnalazione in ordine di tempo risale all'altro ieri, sabato 23 luglio, quando in una delle ville della zona i ladri hanno tentato di entrare forzando una finestra del primo piano (potrebbe trattarsi dei ladri acrobati, perché da terra alla finestra ci sono 2 metri e mezzo). Ma è scattato l'allarme che ha fatto desistere i malviventi che sono fuggiti. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia. Il consiglio è di fare maggiore attenzione nelle ore serali e notturne e per chi lo ha, di tenersi i cani in casa che potrebbero abbaiare per segnalare la presenza di estranei. I malviventi sono tornati ad agire nella zona nonostante il passaggio continuo di una guardia giurata pagata proprio dai residenti per controllare la zona dopo i numerosi colpi messi a segno diversi anni fa.