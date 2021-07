Furti in 3 abitazioni in poche ore a Cepagatti, in due casi c'erano persone all'interno: caccia ai ladri

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Pescara, i colpi sono stati messi a segno in 3 case di via Sibilla Aleramo

Tre furti in altrettante case sono stati messi a segno nel giro di poche ore la notte scorsa in via Sibilla Aleramo a Cepagatti.

Nella mattinata odierna, martedì 13 luglio, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara hanno effettuato i sopralluoghi.

Nelle tre case, in due delle quali c'erano persone all'interno, sono stati rubati oggetti e denaro.

Nella prima abitazione si sono introdotti tramite effrazione della zanzariera della camera da letto e portato via una collana in oro e denaro contante pari a 70 euro. Nella seconda casa i malviventi sono entrati tramite effrazione della persiana posta sulla finestra della sala da pranzo rubando una somma contante pari a 660 euro. Nel terzo appartamento si sono introdotti tramite effrazione della finestra della sala asportando monili in oro e soldi in contanti pari a 2.300 euro. Nessuno dei 3 furti è coperto da assicurazione e l'area non è servita da sistemi di videosorveglianza. Indagano i carabinieri.