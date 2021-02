Furti in casa con raggiro di anziani, 6 arresti in corso da parte dei carabinieri

Sono in totale 6 le ordinanze di custodia cautelare emesse dall'autorità giudiziaria che i carabinieri del Comando provinciale di Pescara stanno eseguendo dall'alba di oggi, venerdì 12 febbraio.

I destinatari dei provvedimenti sono i responsabili di una serie di furti in abitazione con raggiro in danno di anziani, in alcuni casi fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine.

Nell'operazione sono impegnati decine di carabinieri, unità eliportate e cinofile.

Notizia in aggiornamento