Rubano due bici e merce in un supermercato a Ravenna, arrestati un pescarese e la compagna: 30 i colpi che avrebbero compiuto

Un uomo di 50 anni di Pescara è stato tratto in arresto dalla polizia locale di Ravenna insieme alla sua compagna, una rumena di 35 anni, nel pomeriggio dello scorso martedì.

Come riporta RavennaToday, i due sarebbero stati sorpresi nel centro storico della città romagnola, lui mentre provava a recidere il catenaccio di una bici del valore di circa 300 euro e lei che stava controllando di non essere visti da occhi indiscreti.

Tutti e due, poco prima, avrebbero anche rubato un’altra bici, dopo essersi introdotti in una casa.

Inseguiti da agenti in borghese e pedinati telematicamente dalla videosorveglianza urbana, il 50enne pescarese e la sua compagna, prima di essere definitivamente arrestati, avrebbero fatto in tempo a commettere un ulteriore furto dentro a un supermercato dove avrebbero rubato sottraendo dagli scaffali e nascosti in una borsa generi alimentari per un valore di oltre 100 euro.

Ma non è tutto. Sarebbero infatti almeno 30 gli episodi che, secondo le indagini dirette dalla Procura della Repubblica del tribunale di Ravenna, riconducibili al 50enne, sul cui conto gli agenti dell’ufficio polizia giudiziaria, coadiuvati dai colleghi dell’ufficio centro storico, lavorano da tempo – e riguardano, oltre a diversi furti di biciclette, monopattini e velocipedi elettrici, anche taccheggi nei supermercati e furti con scasso su distributori automatici. Anche per queste ragioni, durante la mattinata di mercoledì 5 luglio, alla fine dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna ha ritenuto che la misura adeguata in attesa del processo fosse quella degli arresti domiciliari. Alcune delle bici recuperate in questi mesi sono state restituite ai legittimi proprietari, ma secondo gli investigatori sarebbero tante, purtroppo, quelle finite nei circuiti della ricettazione.