Dalla vigilanza privata alla videosorveglianza collegata alla polizia locale: le soluzioni per arginare la raffica di furti in centro

Si è riunito in prefettura il comitato per la sicurezza pubblica visto l'incremento dei colpi notturni che alle attività commerciali costano spesso costano più in danni che in bottino. Diverse le proposte avanzate con il prefetto Ferdani che ne ha auspicato l'attuazione assicurando un incremento dei controlli