Furti in appartamento, 40 colpi in due mesi e mezzo

Dall'1 giugno al 15 agosto sono state in totale 40 le case "visitate" dai ladri, dato in miglioramento rispetto ai 52 furti commessi nello stesso periodo del 2020

Sono in totale 40 i furti in appartamento commessi a Pescara nel periodo che va dall'1 giugno al 15 agosto.

L'ultimo tentato colpo, in ordine di tempo, è quello tentato da due ladri minorenni che sono stati sorpresi dalla polizia mentre stavano rovistando all'interno di una villa in via del Santuario.

Dalla questura indicano come non ci sia una emergenza furti visto che il dato è in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 53, grazie a un maggior presidio del territorio da parte della polizia e delle altre forze dell'ordine.

I due giovanissimi malviventi dell'altro ieri sono stati catturati grazie alla pronta segnalazione di alcuni vicini di casa e del maggior numero di pattuglie presenti nel territorio su disposizione del questore Luigi Liguori.