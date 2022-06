Furti nelle abitazioni, sgominata banda: 6 arresti

Sono in totale 6 le persone tratte in arresto dai carabinieri che farebbero parte di una banda che sarebbe dedita ai furti in abitazione.

I militari dell'Arma della Compagnia di Pescara hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere all'alba di questa mattina, mercoledì 8 giugno.

I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, Di Carlo su richiesta dei sostituti procuratori Luca Sciarretta e Anna Benigni.

Sono finiti in carcere soggetti noti alle forze dell'ordine, quattro residenti a Pescara e due in provincia, precisamente a Scafa e Torre de’ Passeri, nei loro confronti le accuse sono di furto in concorso in abitazioni, con varie circostanze aggravanti quali l’aver agito in tre o più persone, l’aver approfittato dell’età avanzata della persona offesa, ma anche e soprattutto con l’uso del mezzo fraudolento consistito nel far credere alle vittime di essere addetti al controllo e alla manutenzione delle tubature dell’acqua, del gas, o qualificandosi quali appartenenti alle forze dell’ordine. Sono stati contestati anche la ricettazione e l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante.