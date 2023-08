Ritrovato ribaltato e divorato dalle fiamme a Dogliola un furgone rubato a Pescara

È stato ritrovato rovesciato e divorato dalle fiamme un furgone, modello Mercedes Vito, che era stato rubato a Pescara.

Il ritrovamento del veicolo, come riferisce ChietiToday, è avvenuto a Dogliola intorno alle ore 7 di lunedì 21 agosto nei pressi di una sulla strada che porta alla provinciale 207 (Trignina).

Il mezzo avrebbe urtato violentemente contro un muro per poi fermarsi su un fianco, prendendo fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria e i vigili del fuoco di Termoli per spegnere il rogo, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno sul posto. Seguenti indagini effettuate dai militari dell'Arma hanno rivelato che il mezzo era stato rubato a Pescara la notte precedente. Il veicolo è andato totalmente distrutto, impossibile inoltre sapere chi lo guidasse o se a bordo viaggiassero anche dei passeggeri, né se qualcuno sia rimasto ferito nel violento impatto subìto dal mezzo. Probabilmente i ladri, che avevano sottratto il furgone la notte precedente, si sono dati alla fuga abbandonandolo in fiamme sul ciglio della strada.