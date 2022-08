Furgone cassonato perde carico di polistirolo sull'asse attrezzato, disagi alla circolazione

Disagi alla circolazione lungo l'asse attrezzato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto, per un furgone cassonato che ha perso il carico che trasportava.

Lungo la carreggiata di emergenza sono caduti dei pannelli di polistirolo, come segnalano alcuni automobilisti passati in zona.

E alcune delle automobili in transito si vedono costrette a rallentare bruscamente visto che è anche in corso il recupero di quel materiale.

Dunque bisogna prestare attenzione nel percorrere quel tratto dell'asse attrezzato.