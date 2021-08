Furgone a fuoco nella notte al Ferro di Cavallo [FOTO]

Un incendio ha interessato nella notte un furgone Ducato parcheggiato nella zona del Ferro di Cavallo, a Rancitelli. Lo ha reso noto il vicepresidente del consiglio regionale e consigliere del M5s Domenico Pettinari, specificando che le dinamiche precise sono ancora sconosciute, anche se pare probabile la matrice dolosa. Secondo il pentastellato, si tratta dell'ennesimo atto criminale nella zona dove la situazione sta peggiorando:

"Ecco perché sono convinto che mai si deve abbassare la guardia e mai si deve smettere di denunciare atti come questi. Qui è come essere tornati ai tempi del far west e i cittadini onesti sono stanchi e non ce la fanno più a dover assistere quotidianamente ad atti illeciti. Pensate cosa può significare per un cittadino onesto assistere ogni giorno a crimini, più o meno gravi, e non poterli denunciare per paura di ritorsioni verso sé stessi o i propri cari: una vera tortura psicologica a cui questi poveri residenti vengono esposti da anni."

Secondo Pettinari, serve un'operazione di controllo con le telecamere di videosorveglianza e un presidio di polizia h24, oltre allo sgombero coatto degli abusivi nelle case popolari e coloro che utilizzano i palazzi di edilizia pubblica per scopi criminali, riassegnando le case ai cittadini onesti.

"Ci sono circa 100 case popolari vuote e una graduatoria di cittadini onesti di circa 700 unità. I conti non tornano. Bisogna poi procedere con un censimento capillare della permanenza dei requisiti degli assegnatari e sbattere fuori tutti coloro che hanno un tenore di vita sopra le disponibilità economiche di chi ha diritto alle case: non possono continuare ad occupare un alloggio popolare coloro che girano con macchine costosissime, gioielli imponenti e altri segnali di un lusso ingiustificato.

Gli alloggi popolari sono case di edilizia residenziale pubblica per sostenere e garantire un’abitazione alla povera gente non ai furbetti e men che meno ai delinquenti pluripregiudicati."

Il consigliere conclude evidenziando che la strada dell'abbattimento del Ferro di Cavallo non è quella da seguire, in quanto il problema si sposterò da un'altra parte.