Furgone si incendia nel Pescarese, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, quando un furgone si è improvvisamente incendiato nei pressi dell'uscita del casello autostradale "Bussi/Popoli" dell'A25.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara, con una squadra, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Come riferisce il comando provinciale del 115, il rogo è divampato poco prima delle ore 18,30. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.