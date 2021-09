Danneggia il furgone di una farmacia a Spoltore: denunciato giovane piromane

Il ragazzo era già stato individuato quale responsabile degli incendi ai cassonetti dei rifiuti in via del Circuito a Pescara avvenuti la notte del 22 agosto

Nuova denuncia per un 19enne già noto alle forze dell'ordine, individuato come responsabile degli incendi ad alcuni cassonetti dei rifiuti avvenuti la notte del 22 agosto scorso a Pescara, in via del Circuito. Il ragazzo, infatti, è stato denunciato dai carabinieri di Spoltore in quanto, la stessa sera, ha danneggiato l'impianto elettrico di un furgone Vivaro in uso ad una farmacia, parcheggiato dal proprietario davanti la sua attività.

Il danno di circa mille euro non risulta coperto da assicurazione. I militari lo hanno individuato ed identificato grazie al sistema di video sorveglianza del Comune di Spoltore.