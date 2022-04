"Furbetto" dei rifiuti rischia la denuncia: apriva le buste, faceva le foto e segnalava il degrado

Usciva di casa con le buste dei rifiuti, arrivato al cassonetto le gettava, le apriva e faceva fotografie denunciando il degrado. Peccato che ad aspettarlo c'erano gli ausiliari di Ambiente spa impegnati nel controllo del territorio per contrastare il cosiddetto fenomeno dei “furbetti dei rifiuti". La multa la ricevuta subito, ma l'uomo ora rischia anche una denuncia. A raccontare del singolare episodio scoperto nel corso delle attività svolte, sono stati il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale alle politiche ambientali Isabella Del Trecco.

Una cosa "inimmaginabile”, commenta il sindaco con la Del Trecco che spiega come la via da cui arrivavano queste continue segnalazioni era stata proprio per questo sottoposta ad un controllo maggiore. “I nostri ausiliari – spiega – hanno avuto modo di vedere un cittadino in via Mezzanotte che apriva le buste e gettava tutto a terra. Era lo stesso che poi mandava le foto ai giornali online, al Comune e ad Ambiente spa”. Il fatto è stato interamente ripreso dalla videocamera installata nell'auto degli ausiliari per cui per l'uomo, dopo la multa, potrebbe scattare una vera e propria denuncia.