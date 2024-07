A fuoco una cabina dell'enel in via San Martino a Cepagatti

Una cabina elettrica di e-distribuzione ha avuto un principio d'incendio a Cepagatti nel primo pomeriggio del 15 luglio. Il fatto è avvenuto in via San Martino, dove la cabina ha avuto anche un leggero scoppio con del fumo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, che ha domato il principio d'incendio e messo in sicurezza la cabina. Sul posto anche gli operai della società elettrica che hanno distaccato per qualche minuto la fornitura di corrente elettrica. Non vi sono stati danni a persone o cose.