A Villa Raspa di Spoltore l’ultimo saluto a Sabatino Trotta [FOTO]

Si sono svolti oggi pomeriggio, a Villa Raspa di Spoltore, i funerali di Sabatino Trotta, dirigente del servizio psichiatrico della Asl di Pescara morto suicida mercoledì notte nel carcere di Vasto. Come riporta Spoltore Notizie, alle esequie, tenutesi in forma strettamente riservata nella chiesa di San Camillo de Lellis, hanno partecipato la moglie, i figli, i parenti stretti e alcuni amici, gli unici ammessi alla cerimonia come da volere della famiglia.

Nei giorni scorsi, riferisce Spoltore Notizie, sono state innumerevoli le testimonianze di solidarietà sui social, oltre agli attestati di stima anche da parte di molti esponenti delle istituzioni. Le responsabilità della vicenda in cui Trotta era stato coinvolto sono ancora tutte da accettare nelle aule di tribunale.