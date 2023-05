VIDEO | Lacrime e tanta emozione per i funerali della guida alpina Raffaello Toro a Villa Raspa

Centinaia di persone hanno affollato la chiesa di San Camillo e il piazzale antistante per l'ultimo saluto al 47enne morto in un incidente in montagna il 27 maggio scorso

Un ultimo grande e sofferto abbraccio per Raffaello Toro, la guida alpina di 47 anni morta il 27 maggio assieme ad un amico in un incidente in montagna avvenuto sul Gran Sasso. Centinaia di persone hanno affollato la chiesa di San Camillo a Villa Raspa di Spoltore per i funerali dell'uomo molto conosciuto nella cittadina del Pescarese. Toro, lo ricordiamo, lascia la moglie Francesca e la figlia Margherita. Oltre ai parenti e agli amici di Raffaello, erano presenti i rappresentanti del collegio delle guide alpine abruzzesi e di diversi circoli di sci e di alpinismo della nostra provincia e dell'intera regione.

Il parroco Don Domenico ha parlato di un momento di forte smarrimento per tutti di fronte a tragedie di questo genere che spezzano la vita di un giovane uomo, padre e marito. Uno smarrimento che è perfettamente normale nella natura umana, alla ricerca di una spiegazione razionale di qualcosa che però va oltre il nostro conoscere e per far fronte a questa sensazione di smarrimento e di perdita inaccettabile, solo la fede in Dio e nella resurrezione può essere un conforto per avviare un cammino verso la certezza della resurrezione, come avvenne per gli apostoli di Cristo che lo credevano morto e ai quali Gesù apparve dopo la resurrezione nel giorno della Pasqua. Credere, confidare che ci sia qualcosa dopo la morte è la strada per convivere con il dolore per la perdita di una persona cara come Raffaello.

A parlare e ricordare Toro anche gli amici e colleghi delle guide alpine abruzzesi, che hanno espresso grande vicinanza alla moglie Francesca e alla figlia Margherita, e che hanno parlato di un uomo generso, disponibile, competente e sempre pronto a dare una mano agli altri. Un uomo che condivideva, come loro, la grande passione per la montagna e che continuerà a vivere in ogni loro futura attività nella sua memoria, per ricordarlo sempre con il suo luminoso sorriso. Ricordiamo che assieme a Raffaello Toro, è morto anche Gianluca Camplone, 51enne pescarese i cui funerali si terranno nella chiesa di Sant'Antonio a Pescara alle 16 del 29 maggio.

