È stata fissata la data dei funerali di Luigi Di Credico, il cuoco 25enne morto questa notte in via Stradonetto dopo aver perso il controllo del suo scooter. L'ultimo saluto a questo sfortunato giovane avrà luogo martedì 20 settembre alle ore 11 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, in via Lago di Posta. Come riporta Chieti Today, Di Credico era impiegato come chef al lido Cortesito di Francavilla al Mare, ma in passato aveva lavorato anche nella pizzeria dello stabilimento balneare 'Trieste', sulla riviera di Pescara.

Amici e conoscenti lo descrivono come un ragazzo esemplare, solare, un gran lavoratore, che lascerà un vuoto incolmabile. Di Credico era altresì uno sportivo; pilone destro del Sambuceto Rugby under 14-16-18, viene commemorato sulla pagina Facebook della società con queste parole: "È una notizia triste. Il nostro Billy ci ha lasciati a soli 25 anni. Un dolore immenso per le persone care e chi ha condiviso con lui anni di rugby con la nostra maglia. Caro Billy, in cielo raggiungi Lamberto, Riccardo e Daniel, prematuramente scomparsi come te".