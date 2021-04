A Castel Del Monte i funerali del giovane spoltorese che si è tolto la vita

Si sono tenuti nel pomeriggio di ieri, 14 aprile, all'interno della chiesa di San Donato a Castel del Monte, i funerali del 23enne di Spoltore che giorni fa si è tolto la vita. Il giovane, studente universitario, lunedì mattina si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 8.30 con il suo cane per fare una passeggiata. I famigliari, non vedendolo tornare, avevano dato l'allarme. Quindi la tragica scoperta: il corpo esanime era stato infatti trovato dai carabinieri della stazione di Spoltore, coordinati dal luogotenente Enrico Bicocca.

Per la precisione i militari dell'Arma avevano rinvenuto il cadavere in via del Campo Sportivo, individuando nelle immediate vicinanze anche il cane della vittima. La salma era poi stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Pescara, dove stata allestita anche la camera ardente. Le ricerche dei carabinieri, avvenute in collaborazione con la polizia municipale di Spoltore, erano scattate subito dopo la segnalazione di allontanamento volontario ricevuta dai parenti del ragazzo. Le ragioni di questo tragico gesto sono presumibilmente riconducibili al recente insuccesso in un esame universitario.