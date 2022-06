È stata fissata la data dei funerali di Danny Manzo, il noto batterista abruzzese che si è spento ieri a soli 57 anni. Le esequie si terranno venerdì 17 giugno alle ore 17 nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara. Lo hanno fatto sapere sulla propria pagina Facebook gli Opera Seconda, tribute band dei Pooh con cui Manzo suonava da qualche tempo.

Intanto continuano a moltiplicarsi sui social i saluti di commiato a questo grande musicista, andato via decisamente troppo presto. Tiziana Giardoni, vedova dell'ex batterista dei Pooh Stefano D'Orazio, scrive: "Sono profondamente addolorata... abbraccio con affetto la famiglia di Danny Manzo e gli Opera Seconda".

Il batterista e organizzatore di eventi Marco 'Sburzo' Di Pietro parla di una "terribile notizia" e definisce Danny Manzo "una persona di rara signorilità, passione, professionalità e gentilezza. Fai buon viaggio, maestro del groove". Il comico Vincenzo Olivieri si limita a esclamare: "No. Danny no!".

Per il chitarrista Carlo Splendiani, Danny era "una persona meravigliosa, un musicista bravissimo e un vero amico. Non posso ancora credere a quello che è successo, vorrei che fosse solo un brutto sogno dal quale svegliarmi". Phil Mer, batterista che collaborò con i Pooh, lo saluta così: "Ciao Danny Manzo, che notizia terribile. Un abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi compagni di musica". Infine il tenore Piero Mazzocchetti augura "buon viaggio" a Manzo e lo ringrazia "per tutto quello che ci hai donato nella tua straordinaria vita da musicista e da amico".