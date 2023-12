I funerali di Barbara Paolone si terranno nella chiesa di Sant'Antonio

Nel primo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, verrà dato l'ultimo saluto a Barbara Paolone, manager artistica e organizzatrice di eventi nonché moglie dello showman Vincenzo Olivieri, che ci ha lasciati a soli 54 anni. I funerali si terranno alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio, a Pescara.

Sconfitta da una grave e improvvisa malattia, la notizia della sua morte ha lasciato tutti sconvolti, con moltissimi messaggi di condoglianze apparsi sui social. Diplomata al liceo scientifico Da Vinci di Pescara e laureatasi in economia e commercio all'università d'Annunzio, Paolone era uno dei volti più conosciuti nell'ambiente televisivo e dello spettacolo, sia nel nostro territorio che fuori. Non si contano i format, gli spettacoli e le produzioni che ha ideato.

Indissolubile il legame con il marito, intorno al cui dolore (suo e di tutta la famiglia) si unisce anche la redazione de IlPescara.it. In tanti, in queste ultime ore, hanno lasciato parole di ricordo e il coro è stato unanime: una perdita che si fa sentire per le qualità umane e professionali che l'hanno sempre caratterizzata.

Negli anni Barbara ha lavorato molto per Rete8, realizzando diversi format, ed è per questo che l'emittente televisiva abruzzese ha deciso, in segno di lutto e rispetto, di sospendere nei prossimi giorni tutta la programmazione degli spettacoli di Vincenzo Olivieri previsti dal palinsesto.