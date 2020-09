Pescara ha dato l'ultimo saluto ad Antonello Luzi, volto noto della tv locale. I funerali dell'uomo, trovato morto nella sua casa a 58 anni dopo aver avuto un infarto, si sono tenuti nella mattinata di oggi (17 settembre) all'interno della chiesa della Madonna dei Sette Dolori, ai colli.

Personaggio di spicco della discoteca Caesar e di Tele 9 negli anni '90, Luzi è stato rinvenuto esanime dai carabinieri, allertati da una coppia di amici che frequentavano abitualmente il suo domicilio in via Monti Ernici, a pochi metri dall'Istituto Tito Acerbo, e che si erano insospettiti per quella sua strana assenza da due giorni.