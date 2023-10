Dolore inconsolabile per l'ultimo saluto a Roberta Olivieri, con lei volano in cielo i palloncini: "Ciao Signo'!" [FOTO]

«Oh ma che state a fare tutti qua, dai andate via». Cara Roberta sono sicuro che avrai pensato questo o qualcosa di simile oggi pomeriggio quando hai visto che tutta quella folla era lì per te, per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio terreno e per tributarti un meritato saluto.

Hai visto quanti eravamo dentro e fuori la parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate in strada Pandolfi?

Sono certo che ti avrà fatto enormemente piacere anche se tutto questo ti avrà messa un po' in imbarazzo.

Ma ognuna di quelle persone era lì perché ha avuto la fortuna di conoscerti, frequentarti, volerti bene, amarti, stimarti e apprezzarti per tutto quello che eri. In ognuno hai lasciato un segno indelebile: c'erano tutti, i tuoi colleghi di lavoro di oggi ma anche di ieri, i tuoi vecchi compagni di scuola, coloro che ti hanno frequentato nella sezione Aia-Figc, i genitori dei compagni di classe dei tuoi figli. Poi il tuo amato marito Danilo, tuo fratello Davide, i tuoi parenti ovvero coloro nei quali il dolore resterà insanabile. Insomma tutti coloro nei quali hai lasciato un segno indelebile. Il dolore e la tristezza per tutta la durata delle esequie sono stati evidenti, tutti increduli e sconvolti nel dover partecipare al funerale di una persona che nessuno avrebbe mai voluto perdere a soli 49 anni e in un modo tanto improvviso quanto tragico. Un applauso spontaneo e quasi liberatorio quando le colleghe di lavoro hanno liberato alcuni palloncini colorati al grido "Ciao Signo'!", saluto tipico di Roberta. Roberta che sì ci ha lasciato con il corpo ma resterà tra noi con la sua anima e con la sua contagiosa positività e con il suo inesauribile entusiasmo.