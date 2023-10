Una folla commossa per l'ultimo saluto a Marco Taraborrelli [FOTO]

Lacrime e commozione per le esequie di Marco Taraborrelli che sono state celebrate nella chiesa di San Luigi a Pescara nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre.

Centinaia di persone hanno partecipato all'ultimo saluto dell'ex portiere di calcio che è venuto a mancare all'età di 42 anni.

Nato e cresciuto nel capoluogo adriatico viveva da una quindicina di anni a Ripa Teatina.

La pur grande chiesa di San Luigi non è riuscita a contenere le tante persone che hanno deciso di accompagnare Marco nell'ultimo viaggio terreno. Numerosi erano già stati i messaggi di cordoglio condivisi sui social da amici e conoscenti che apprezzavano il sorriso di un gigante buono. In mattinata anche una nota ufficiale del Pescara: «La Delfino Pescara 1936 si unisce al cordoglio del mondo sportivo abruzzese per la scomparsa di Marco Taraborrelli. Conosciuto per la sua grande passione per il calcio, in carriera ha vestito la maglia dell’Olimpiakos in lega serie A greca e la maglia Pescara calcio nella primavera biancazzurra. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze».

Lacerante il dolore per i genitori Luciano e Adriana, per la sorella Cristina e per i due figli e la moglie. Marco ha perso la vita intorno alle ore 4 di domenica notte a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada Val di Foro a poche centinaia di metri da casa sua. Dopo aver perso il controllo dell'automobile è andato a schiantarsi contro la recinzione di una ditta.