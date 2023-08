Oggi a Tarvisio il funerale del finanziere di Silvi morto in Friuli, poi cerimonia di commiato in Abruzzo

Saranno celebrati lunedì 21 agosto i funerali, in forma solenne, dei 2 giovani finanzieri del Soccorso alpino e speleologico morti il 17 agosto nel corso di un addestramento in montagna sulle Alpi Giulie in Friuli, come riferisce l'agenzia LaPresse.

Domani (martedì 22 agosto) alle ore 10 a Silvi si celebrerà la cerimonia di commiato per Giulio Alberto Pacchione, 28enne originario di Silvi, celibe, una delle giovani vittime del monte Mangart.

Un'altra cerimonia funebre si terrà a Montereale Varcellina (Pordenone) per l'altra vittima in cordata con l'abruzzese sulla "via Piussi", Lorenzo Paroni 30 anni.

Entrambi i giovani erano in servizio a Tarvisio e vi risiedevano da tempo. Pacchione lascia i genitori, la madre pediatra, il padre medico e consigliere comunale, una sorella e un fratello arruolato in Marina. La procura di Udine ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte dei 2 finanzieri impegnati nel soccorso alpino, l'ipotesi di reato è incidente sul lavoro.