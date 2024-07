Grande commozione per l'ultimo saluto all'imprenditore Gianni Cantatore

In tanti si sono raccolti nella chiesa di Sant'Andrea a Pescara per accompagnare l'imprenditore Gianni Cantatore nel suo ultimo viaggio terreno.

Cantatore, noto imprenditore tra i fondatori della catena di supermercati Ggs, è venuto a mancare all'età di 75 anni.

Nel pomeriggio di martedì 16 luglio sono state celebrate le esequie alle quali hanno partecipato tanti amici e conoscenti.

Tutte persone che hanno riconosciuto in Cantatore una persona perbene, sempre in grado di fornire buoni consigli e di essere parte attiva e propositiva della comunità pescarese e della città che amava profondamente.

Alla fine del rito religioso anche il sindaco Carlo Masci, amico di Cantatore, ha voluto spendere alcune parole per raccontare il suo rapporto personale e per ricordare come Cantatore abbia sempre fatto del bene e come fosse costantemente disponibile per chi aveva bisogno di lui. Inoltre il primo cittadino ha rivelato come Cantatore, quando si trovava all'estero, indicava ciò che di positivo vedeva per proporlo per Pescara. Un suo collega di una delle tante associazioni di cui ha fatto parte ha ricordato come Cantatore dicesse sempre che nulla si crea da zero in poco tempo ma che passo dopo passo, una pietra sull'altra, si realizzano grandi progetti.

Molto commovente l'intervento della nipote Raffaella che ha voluto sottolineare il valore dello zio nella sua vita e il rapporto speciale con il cugino Francesco che considera un fratello. Tra i banchi della chiesa anche l'assessore Patrizia Martelli e l'ex sindaco ed ex assessore Luigi Albore Mascia (attualmente consigliere comunale). Oltre a Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio di cui Cantatore era stato associato.