Palloncini e camici bianchi per l'ultimo saluto a Federica Pia Pizzuto, morta nello schianto sulla circonvallazione

Palloncini e camici bianchi per l'ultimo saluto a Federica Pia Pizzuto la 21enne studentessa universitaria di Medicina, morta in un incidente stradale.

Come riferisce ChietiToday, il funerale questa mattina a Francavilla nella parrocchia Santissima Madre di Dio in contrada Pretaro. Erano in centinaia tra familiari, colleghi e amici per far sentire la propria vicinanza ai genitori Giuseppe e Lucia e alla sorella Giulia.

Federica Pia Pizzuto ha perso la vita nell'incidente mortale avvenuto venerdì 17 novembre all'uscita San Silvestro della variante alla statale 16. La 21enne originaria di San Marco in Lamis (Foggia), è morta sul colpo.

Al funerale erano presenti in divisa anche i colleghi del papà Giuseppe, il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo.

Il parroco Miro Burbuszek rivolgendosi ai familiari ha chiesto loro di "non sentirsi puniti perchè dopo le tenebre ci sarà la luce. Continuate ad avere due figlie, e tu Giulia ad avere una sorella sempre al tuo fianco".

Poi la testimonianza degli amici e del fidanzato Francesco che raccontano Federica come "una ragazza speciale che lascia un vuoto grande. Una studentessa modello che aveva grandi progetti. Mancherà alla comunità universitaria e a quella francavillese".

Francesco piange e abbraccia i genitori di Francesca. Poi il ricordo dei colleghi universitari. "Di certo dove sarai ora ti sarai presa la scrivania più grande. Sei un' anima nobile, il nostro angelo. Tu amavi vivere. Cara Fede, il camice lo avevi cucito sulla pelle. I tuoi sogni saranno custoditi nelle tasche dei nostri camici. Ci hai insegnato a vivere, abbi cura di splendere sempre".

Sull'incidente la procura di Pescara ha aperto un'inchiesta. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale e lesioni. La giovane viaggiava in direzione Sud ed era alla guida di una Ford Focus, mentre gli altri due veicoli, una Ford Transit e una Peugeot 206, procedevano in direzione opposta: in un tratto a doppio senso di marcia le due Ford si sono scontrate frontalmente. L'uomo che era al volante della Ford Transit è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara.