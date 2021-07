Celebrato il funerale di Fabrizio Sabatini, presenti i tifosi biancazzurri del Pescara Rangers [FOTO]

Erano in tanti oggi pomeriggio alla chiesa Sant'Antonio di Pescara, per celebrare il rito funebre di Fabrizio Sabatini. Il 39enne scomparso ieri dopo una malattia incurabile con cui ha convissuto circa cinque anni, ha lasciato la moglie Deborah e la mamma Bianca, mentre il papà Ernesto, indimenticato medico sociale del Pescara calcio, era venuto a mancare quasi otto mesi fa sempre un brutto male.

Grande commozione, come si poteva immaginare, e anche una delegazione di tifosi del Pescara calcio del club Pescara Rangers, amici di Fabrizio. Sabatini, infatti, era un grande appassionato dei colori biancazzurri, ha seguito fino all'ultimo le gesta del Delfino e la stessa società lo ha ricordato con un comunicato sulla propria pagina social e sul sito ufficiale.

Per il resto, solo lacrime e raccoglimento, per un combattente che ora potrà riposare in pace accanto al padre.