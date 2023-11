Cartacce in fiamme nella scuola chiusa di via Monte Siella: intervengono i vigili del fuoco

Una nuvola di fumo si è levata dalla ex scuola San Giovanni Bosco di via Monte Siella attualmente chiusa. A notarla sono stati alcuni residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere il focolaio. Sarebbero state alcune cartacce date alle fiamme a creare il problema: Carte probabilmente accese da un senza fissa dimora che voleva scaldarsi. Nessun danno dunque, ma tanto fumo.

L'episodio però riapre la polemica politica con l'intervento del consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che ha pubblicato sul suo profilo social foto e video inviategli proprio dai residenti. "La scuola del nostro quartiere. San Giovanni Bosco. Chiusa e senza finanziamenti con questa giunta Masci e con lei anche la scuola media Michetti. Adesso anche oggetto di incendi. Da quanto tempo chiedi a pulizia e controlli?", scrive nel suo post.

Proprio Blasioli insieme ai consiglieri comunali del Partito democratico era tornato a segnalare a giugno i problemi relativi ai due istituti e dunque anche della situazione del cantiere della scuola Michetti dando il via ad un botta e risposta con l'allora vicesindaco e ad oggi ancora assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli.

Raggiunto telefonicamente il consigliere regionale Pd fa sapere che le finestre sono al momento ancora aperte, molto probabilmente per bonificare l'area invasa dal fumo, e di aver già contattato gli uffici del Comune per chiedere di intervenire al fine di evitare che si continui ad entrare nella struttura.