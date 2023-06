Vigili del fuoco nella stazione centrale per il fumo da un locomotore, treni in ritardo

Vigili del fuoco in azione nella stazione centrale ferroviaria di Pescara per un problema al treno Intercity 608 Lecce-Bologna, come riferisce l'Ansa.

Dal locomotore è fuoriuscito del fumo, probabilmente a causa di un corto circuito.

Una volta che il convoglio è arrivato nello scalo del capoluogo adriatico, è scattato l'intervento dei vigili che si sono occupati di spegnere il principio di incendio e di mettere in sicurezza.

Nessun problema per i circa 200 passeggeri, che una volta scesi dalle carrozze sono stati riprotetti sul treno successivo. Al momento, fanno sapere da Trenitalia, si registrano fino a 60 minuti di ritardo per i treni in partenza da Pescara. La circolazione ferroviaria prosegue su un solo binario.

Questi i treni coinvolti e in ritardo: Frecciarossa 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58), InterCity 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00): il treno oggi termina la corsa a Pescara alle ore 11. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00). InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51).