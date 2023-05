Paura in via del Circuito per una fuga di gas, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Paura nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, in via del Circuito per una fuga di gas che si sarebbe verificata poco prima delle ore 18 sul lato opposto della strada rispetto a dove si trova una ditta di autoricambi, e più precisamente nei pressi di una vecchia casa attualmente in fase di demolizione. Secondo le prime informazioni, durante i lavori sarebbe stato rotto accidentalmente un tubo del gas, creando la perdita.

I responsabili del cantiere hanno pertanto chiamato i vigili del fuoco di Pescara, che si sono recati prontamente sul posto con una loro squadra insieme a una pattuglia della polizia municipale. L'intervento è ancora in corso ma la situazione sarebbe già sotto controllo.