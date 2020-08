Maxi frode fiscale da 82 milioni di euro scoperta dalla guardia di finanza di Pescara

Importante operazione portata a termine dalla guardia di finanza di Pescara, che ha scoperto una maxi frode fiscale per 82 milioni di euro attraverso false fatture, attraverso la quale due imprese di distrubuzione della città hanno evaso Iva per 18 milioni di euro, praticando così prezzi molto bassi e danneggiando i competitors che agivano in piena legalità.

Individuate 29 società cartiere, denunciati 56 soggetti e ricostruito un patrimonio illecitamente accumulato pari a 16,7 milioni di euro, derivante dall'evasione accertata. Ulteriori dettagli più tardi nel corso di una conferenza stampa.