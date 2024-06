Giornalismo abruzzese in lutto per la scomparsa di Franco Farias, storico volto del Tgr

È sempre difficile scrivere di una persona che viene a mancare ma lo è ancora di più quando quella persona è molto cara a chi lavora da tempo insieme a te.

Un grave lutto ha infatti colpito non solo la redazione del nostro giornale ma tutto il giornalismo abruzzese.

All'età di 72 anni, li aveva compiuti pochi giorni fa, il 30 maggio, è deceduto Franco Farias, storico volto e caposervizio del Tgr Abruzzo nonché autore di libri e soprattutto papà della nostra redattrice Alessandra Farias che, con estrema dedizione insieme ai familiari, si è sempre presa cura del padre in questi ultimi anni che dal punto di vista della salute non sono stati certo facili.

Una tranquilla domenica di quasi inizio estate si è purtroppo trasformata in quel momento che nessun figlio, nessuna moglie vorrebbe vivere: quello del distacco da una persona amata. Nel caso di Franco parliamo, almeno per quelli della mia generazione e quelle antecedenti alla mia (sono nato nel 1978) di una figura divenuta nel corso degli anni familiare e che entrava, conducendo le varie edizioni del telegiornale della Rai d'Abruzzo, con estremo garbo ed educazione nelle case degli abruzzesi. Un giornalista che ha fatto, insieme a una ristretta cerchia, da pioniere per il giornalismo televisivo della nostra regione. Innumerevoli i servizi con i quali ha raccontato l'Abruzzo nelle sue varie sfaccettature e nei suoi diversi ambiti. Ha anche collaborato attivamente con i Premi Flaiano insieme a Edoardo Tiboni facendo anche da presentatore quando si svolsero al Le Naiadi. Era stimato e benvoluto da tutti e lascia un vuoto che difficilmente sarà colmabile. Era stato anche segretario dell'Associazione stampa abruzzese e consigliere dell'Ordine dei giornalisti. Dieci anni fa Pescara gli aveva anche assegnato il "Ciattè d'oro".

Franco lascia la moglie Carmela e i figli Edmondo (Eddy) e Alessandra.