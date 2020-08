Giovane operaio di Pescara muore in Sicilia, cade da un traliccio e viene avvolto dalle fiamme

Un giovane operaio di Pescara è morto in Sicilia a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì a Troina in provincia di Enna.

A perdere la vita è stato Francesco Colasante, 25 anni, il quale, come riferisce Ansa Abruzzo, stava lavorando su un traliccio per una impresa che esegue lavori per conto terzi.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, a causa di scintille (da chiarire che cosa le abbiano provocate) nel terreno sottostante il traliccio sarebbe divampato un incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 25enne, nel tentativo di mettersi in salvo, sarebbe caduto a terra fratturandosi una caviglia. Mentre gli altri compagni di lavoro hanno avuto la possibilità di allontanarsi, le fiamme avrebbero avvolto il ragazzo pescarese senza lasciargli scampo. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato successivamente al Cannizzaro di Catania, il 25enne è morto per le gravi ustioni ricevute.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nicosia. La procura di Enna ha aperto un fascicolo per indagare su quanto accaduto: al momento è contro ignoti.