Morta a 41 anni per una malattia, Francesca ha lottato fino all'ultimo nella speranza di una cura sperimentale negli Stati Uniti

Finché c'è vita c'è speranza ed è giusto lottare fino all'ultimo per provare a farcela e superare gli ostacoli che la vita ci mette davanti, anche quando la situazione sembra ormai compromessa.

Questo il messaggio principale che Francesca Di Leonardo, mamma e ingegnere di Spoltore di 41 anni scomparsa nei giorni scorsi lascia a chi l'ha conosciuta e stimata ma anche a chi, come me, ha appreso della sua storia solo dopo il decesso.

Risale a 7 anni fa la scoperta di avere un brutto male, un duro colpo per chiunque, ancora di più per una giovane donna e mamma.

Ma Francesca, che lavorava in Fameccanica, ha affrontato a testa alta il problema e ha guardato dritto negli occhi il male convinta che una soluzione alla fine si sarebbe trovata. Passa il tempo e recentemente il male si fa ancora più aggressivo ma lei non perde la speranza e nella certezza che l'unica strada da percorrere sia quella di combattere lo scorso 7 giugno, con un video condiviso su Facebook, lancia una raccolta fondi allo scopo di sottoporsi a una cura sperimentale negli Stati Uniti.

Questo quanto scritto da Francesca sul social: «Carissimi Amici, è stato davvero difficile mettersi così a nudo, ma vi scrivo per chiedervi un aiuto. Da alcuni mesi la convivenza con la mia malattia è diventata più difficile e ho deciso di lanciare una raccolta fondi per accedere a cure sperimentali negli Stati Uniti. Qui sotto trovate un link con un mio video e un Link per donare. Ogni donazione, anche piccola, è di vitale importanza insieme con le condivisioni a tutti i vostri contatti. Ringrazio già di cuore tutti quelli che mi hanno sostenuto in queste prime 24 ore. I vostri messaggi e il vostro aiuto mi danno il sostegno per andare avanti. Grazie a tutti, Francesca».

Purtroppo pochi giorno dopo quell'appello la situazione è precipitata fino al decesso avvenuto qualche giorno fa ma Francesca ha insegnato a tutti noi che è giusto lottare, provare a restare attaccati alla vita fino a quando questa stessa vita decide che il nostro tempo terreno sia giunto al termine. Lascia il marito Gabriele e la figlia Futura. L'ultimo saluto a Francesca è stato dato venerdì 16 giugno nella basilica della Madonna dei 7 Dolori.