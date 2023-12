Vento forte e alberi caduti: 54 interventi dei vigili del fuoco, in via Secchia due pini crollano sulla carreggiata [VIDEO-FOTO]

È in corso l'intervento dei vigili del fuoco in via Secchia dove sarebbero due i pini caduti a causa delle forti raffiche di vento. Tanti gli interventi nel corso di questo sabato 2 dicembre: se ne contano al momento 54 in tutto i territorio provinciale. Tra questi anche quello relativo al crollo di un grosso pino a Spoltore rimosso dai vigili del fuoco intorno alle 12.

Dalla mattinata odierna due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti di Penne, Alanno e i Volontari di Montesilvano e Lettomanoppello sono impegnati nei Comuni della provincia per la caduta di diversi alberi sulla sede stradale, rimozione e mena in sicurezza di elementi costruttivi.