Non risponde al figlio al telefono: uomo trovato morto nella sua abitazione di Fontanelle

Non rispondeva al telefono al figlio. Allarmato, ha chiamato i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone dell'appartamento, sito al primo piano.

Purtroppo però per l'uomo, un 53enne, non c'era già più nulla da fare. Sul posto è giunta prima un'ambulanza della Misericordia e, a seguire quella medicalizzata del 118. Non si è potuto far altro che constatare il decesso avvenuto diverse ore prima. Secondo quanto si apprende il figlio aveva iniziato a chiamarlo dalle 11 di questa mattina. L'ultimo contatto con i familiari c'era stato ieri sera. Recatosi sul posto e constatato che non rispondeva neanche al citofono, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco giunti. Una volta entrati la tragica scoperta. La morte è probabilmente avvenuta nella notte per cause naturali. E' quindi arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 oltre ad una volante della polizia.