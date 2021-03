Fontanelle, appartamento trasformato in un bazar della droga protetto da "sentinelle": arrestata una pescarese

Importante operazione antidroga della polizia municipale del gruppo Giona di Pescara, eseguita in via Caduti per Servizio. Una 50enne aveva trasformato la sua abitazione in un vero bazar dello spaccio, con tanto di sentinelle pronte ad avvisare in caso di pericolo e dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La donna, una 50enne, è stata colta il flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di eroina e cocaina per un peso complessivo di 11 grammi, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico e denaro contante frutto dell'attività criminale.

Nell'abitazione erano state installate telecamere di sicurezza con la porta dell'abitazione che veniva aperta solo quando le sentinelle davano il via libera. In azione sono entrati gli agenti guidati dal maggiore Giancaterino, assieme all'unità cinofila della guardia di finanza con i cani Esco e Dagor.

La municipale si è recata sul posto con un'auto civetta e in abiti civili e quando hanno notato un soggetto uscire dall'appartamento e dallo stabile lo hanno fermato. Il giovane ha tentato di liberarsi di un involucro contenente 2,1 grammi di eroina. Si tratta di un 30enne teatino. Una volta all'interno dell'abitazione, i cani hanno fiutato la droga in un cassetto della cucina: all’interno sono stati trovati alcuni involucri di cellophane contenenti complessivamente 7,15 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente di tipo eroina, e 3,86 grammi circa di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo “cocaina”. Rinvenuta anche una somma in denaro contante, alcune migliaia di euro in banconote di vario taglio. Sul tavolo della cucina era presente tutto il materiale per il peso e confezionamento delle dosi.