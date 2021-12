Foglio di via obbligatorio per 3 anni da Pordenone al medico pescarese no vax e a sua moglie

Foglio di via obbligatorio per anni tre nei confronti della coppia di medici pescaresi, uno dei quali in quarantena, che hanno raggiunto Pordenone da Pescara allo scopo di partecipare a una manifestazione “no vax” domenica 28 novembre.

Questo quanto disposto dal questore della provincia di Pordenone, Marco Odorisio con la misura di prevenzione.

Nella mattinata di lunedì 29 novembre era pervenuta alla sala operativa della questura la segnalazione di “alert” nei confronti di due persone positive al Covid-19, che avevano preso alloggio in una struttura ricettiva di Pordenone.

I poliziotti hanno poi riscontrato come la coppia, composta da due medici, moglie e marito, residenti in provincia di Pescara, fosse giunta a Pordenone, dove la donna era attesa in qualità di relatrice alla manifestazione “no vax” che si è svolta nel parco San Valentino. Gli accertamenti con la Asl abruzzese chiarivano che, se la donna si era negativizzata al Covid-19, il marito risultava essere ancora positivo, violando lo stato di quarantena e venendo così indagato in stato di libertà per la violazione dell’articolo 260 regio decreto numero 1265/34, così come modificato dal comma 7 articolo 4 decreto legge 19/2020.

Nel prosieguo degli accertamenti, è emerso come la coppia avesse raggiunto Pordenone con la propria auto e l’uomo, pur invitato in più circostanze dal receptionist dell’albergo a indossare la mascherina, benché gliene fossero state fornite per ottemperare alla normativa anticovid, deliberatamente non la indossava. Sussistendo, quindi, i presupposti normativi per l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio da Pordenone, il questore ha emesso due provvedimenti di allontanamento per la durata di anni tre e ha segnalato i due professionisti all’Ordine dei medici di Pescara per i profili di interesse.