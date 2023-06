Nella sua casa in centro 141 flaconi di metadone, donna scoperta dopo essere finita in ospedale per una crisi psicomotoria

All’interno di una delle camere i carabinieri avrebbero rinvenuto 141 flaconi di metadone da 5 e 20 ml, detenuti illegalmente poiché la donna non risulta sottoposta ad alcuna terapia. I flaconi sono stati sottoposti a sequestro, la donna, dovrà invece rispondere di detenzione illegale di stupefacenti.

Una donna che vive in centro è stata segnalata dai carabinieri della Stazione di Pescara scalo alla competente autorità giudiziaria dopo essere stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto una crisi psicomotoria nel pomeriggio di domenica 11 giugno. I militari, intervenuti sul posto e viste le condizioni di salute della donna, un'italiana di 40 anni, alla presenza del convivente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

