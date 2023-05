Straripato il fiume Piomba a Città Sant'Angelo, chiusa via delle Terme

La pioggia intensa che va avanti dalla serata di mercoledì 17 maggio ha portato allo straripamento del fiume Piomba a Città Sant'Angelo nella mattinata odierna.

A segnalare la situazione di difficoltà è il sindaco angolano, Matteo Perazzetti.

«A causa dello straripamento del fiume Piomba via delle Terme è stata chiusa al traffico, prestare massima attenzione», scrive il primo cittadino.

Perazzetti che con le squadre comunali e della protezione civile aveva seguito la situazione nel corso dell'intera nottata. È stato attivato il monitoraggio attivo delle zone a rischio. Un cittadino ha segnala il cedimento del terreno in strada Gaglierano con un video condiviso sul profilo del sindaco.

Allagamenti e problemi in diverse strade anche nella vicina Montesilvano e la situazione, almeno al momento, non sembra in via di miglioramento, visto che la pioggia continua a scendere copiosa.