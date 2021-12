Fiume Piomba a rischio esondazione nella notte: operativa la protezione civile di Silvi [FOTO]

Fiume Piomba a rischio esondazione la notte scorsa dopo l'ondata di maltempo che ha colpito gran parte dell'Abruzzo. I volontari della protezione civile di Silvi, coordinati dal presidente Matteo Coviello, hanno infatti avviato il monitoraggio del livello del fiume dopo la mezzanotte quando è stata superata la soglia di pre allarme, inviando in pochi minuti un equipaggio.

A quel punto è stata avviata la procedura di pre allerta provvedendo ad effettuare le varie comunicazioni, portando a conoscenza tutte quelle figure che in caso di allerta intervengono tempestivamente per mitigare il fenomeno calamitoso in caso di esondazione. Il Piomba è stato monitorato per tutta la notte ma fortunatamente non è stato necessario provvedere all'evacuazione delle abitazioni e aziende limitrofe in quanto l'ondata di piena è passata senza superare la soglia d'allarme.