Si rompe un finestrino del volo diretto a Pescara con la squadra del Palermo: paura a bordo e l'aereo torna indietro

Brutta avventura ieri sera 27 gennaio per la squadra del Palermo che era partita da Punta Raisi con destinazione Pescara, in vista del match contro l'Ascoli in programma oggi sabato 28 gennaio