Aggredisce il padre e lo ferisce con un cacciavite

Paura in un'abitazione di Città Sant'Angelo dove un uomo ha aggredito e ferito il padre con un cacciavite.

Il fatto è maturato in un contesto di dissapore e attrito familiare nel pomeriggio di martedì 2 aprile.

I genitori dell'uomo sono separati e i rapporti non sono idilliaci.

E il figlio avrebbe aggredito il padre dopo averlo ritrovato in casa con la nuova compagna. Mediante l’utilizzo di oggetto contundente gli ha procurato delle lesioni non gravi su addome e arti superiori. La vittima è stata soccorsa e accompagnata in ospedale con un'ambulanza dai soccorritori del 118. La prognosi è di una ventina di giorni. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Montesilvano.