Salvato dai bombardamenti in Siria con moglie e figli il foreign fighter originario del Pescarese arrestato dalla polizia

Emergono ulteriori dettagli riguardo all'arresto del foreign fighter di 24 anni originario della provincia di Pescara ma cresciuto in Svizzera.

Il giovane, quando aveva solo 18 anni, era entrato a far parte di un gruppo terroristico affiliato ad Al Qaeda in Siria.

Il ragazzo è atterrato all'aeroporto d'Abruzzo l'altra sera dopo essere rimpatriato volontariamente in seguito alle indagini della Digos di Pescara e del personale del servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo esterno della Dcpp/Ucigos che hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla procura distrettuale antimafia e antiterrorismo dell’Aquila.

Come fanno sapere dalla questura pescarese, nei primi giorni di gennaio, durante un’offensiva attuata dalle forze governative siriane, appoggiate dai russi, in una escalation di attacchi aerei e di terra sulla regione di Idlib, il foreign fighter ha contattato su wathapp i propri familiari per manifestare una grande preoccupazione per la vita dei propri bambini, in quel momento chiusi in casa insieme ai genitori, sotto i bombardamenti.

Attraverso i contatti fiduciari in atto, il giovane e la moglie hanno espresso la volontà di mettersi in salvo, cosa che è avvenuta circa 15 giorni dopo, quando la famiglia ha lasciato il centro abitato di Idlib per rifugiarsi in un’altra abitazione fuori città, insieme a centinaia di altre persone in fuga.