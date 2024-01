Fiamme nella notte in uno studio dentistico: è successo in centro [FOTO]

Incendio nella notte nello studio dentistico Paolo Fulgenzi di via Bramante, una traversa di viale Bovio. Forse a causarlo è stato il cortocircuito di uno dei macchinari presenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno constato come, fortunatamente, al di là degli evidenti danni, non ve ne siano stati a persone tanto che nel palazzo non ci si è accorti di nulla.

Per il titolare certamente un problema, ma la voglia è quella di ricominciare e in fretta. “Vedere la nostra struttura in queste condizioni dopo tutti i sacrifici e l'amore che ci sono voluti ci fa veramente male – si legge in un post dello studio -. Ci stiamo attivando da subito per ripristinare tutto e tornare al lavoro il prima possibile. Ci organizzeremo anche per gestire le urgenze e portare avanti i lavori. Di una cosa siamo sicuri – conclude il post - torneremo presto e lo studio sarà più bello di prima”.