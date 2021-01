Festa privata nella notte di Capodanno nonostante il Covid: sanzionate 13 persone

Avevano dato un party privato nella notte di Capodanno nonostante le normative anti Covid: per tale motivo sono state sanzionate 13 persone. La squadra volante è intervenuta all’alba di oggi in via Lungaterno dopo che al 113 erano arrivate numerose segnalazioni di schiamazzi e disturbi alla quiete pubblica provenienti da un locale a uso ufficio.

Giunti sul posto, e avendo constatato che dal locale in questione proveniva effettivamente musica ad alto volume, i poliziotti, dopo vari tentativi andati a vuoto, sono riusciti a farsi aprire. I partecipanti alla festa, 6 donne e 7 uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni, erano senza mascherina, non residenti lì e non conviventi tra loro, e alcuni provenivano addirittura da altri Comuni.

Il titolare dell’ufficio ha ammesso di aver organizzato il party coinvolgendo i suoi dipendenti e alcuni amici. Le 13 persone identificate sono state così multate con 400 euro ciascuna per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti previste per il contenimento del coronavirus.